Приштина, Сербия, 16 июня, 2022, 03:30 — ИА Регнум. Председатель Европейского совета Шарль Мишель 15 июня посетил Косово, где провел встречу с президентом республики Вьосой Османи и премьер-министром Косово Альбином Курти.

No 10 Downing Street Шарль Мишель

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, после встречи политики пресс-конференцию, в ходе которой Мишель подчеркнул необходимость либерализации визового режима между ЕС и Косово и напомнил, что для этого необходимо согласие каждой из стран ЕС.

Также Мишель высказался за присоединение Косово к региональным инициативам по сотрудничеству, включая и Open Balkan.

Напомним, в Косово относятся к Open Balkan с недоверием, как к проекту Сербии попытке навязать Косово подчиненный статус.