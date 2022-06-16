Пекин, , 03:15 — REGNUM Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в материковую часть Китая, в фактическом использовании, выросли на 17,3% в годовом исчислении до 564,2 млрд юаней за первые пять месяцев года, сообщило во вторник Министерство коммерции КНР, передает агентство Синьхуа.

Инвестиции Иван Шилов © ИА REGNUM

В долларовом выражении приток вырос на 22,6% в годовом исчислении до $87,77 млрд. По данным министерства, приток ПИИ в сферу услуг вырос на 10,8% в годовом исчислении до 423,3 млрд юаней, в то время как в высокотехнологичных отраслях он вырос на 42,7% по сравнению с предыдущим годом.

В частности, ПИИ в высокотехнологичное производство выросли на 32,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как в секторе высокотехнологичных услуг они выросли на 45,4% в годовом исчислении, показывают данные. За этот период инвестиции из Южной Кореи, Соединенных Штатов и Германии выросли на 52,8%, 27,1% и 21,4% соответственно.

В период с января по май приток ПИИ в центральный регион страны показал быстрый рост в годовом исчислении на 35,6%, за которым последовали 17,9% в западном регионе и 16,1% в восточном регионе.