Наньчан, Китай, , 03:12 — REGNUM По данным местной таможни, в восточнокитайской провинции Цзянси за первые пять месяцев 2022 года зафиксирован устойчивый рост внешней торговли, сообщает 14 июня агентство Синьхуа.

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Общая стоимость импорта и экспорта провинции выросла на 34% в годовом исчислении до 253,05 млрд юаней (около $37,5 млрд) с января по май, сообщила Наньчанская таможня. Экспорт вырос на 39,4% в годовом исчислении до 195,06 млрд юаней, в то время как импорт вырос на 18,4% до 57,99 млрд юаней. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Соединенные Штаты и Европейский союз оставались главными торговыми партнерами Цзянси в этот период.

Торговля Цзянси со странами и регионами «Пояса и пути» выросла до 87,62 млрд юаней, что на 60,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, в то время как ее торговля с членами Регионального всеобъемлющего экономического партнерства увеличилась на 50,2% до 85,95 млрд юаней.

Внешняя торговля частных предприятий Цзянси продемонстрировала высокие показатели: общий объем вырос на 37% в годовом исчислении до 188,9 млрд юаней, что составляет 74,7% от общего объема торговли провинции.