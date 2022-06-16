Чанша, Китай, 16 июня, 2022, 03:10 — ИА Регнум. По данным местной таможни, в провинции Хунань в Центральном Китае за первые пять месяцев 2022 года зафиксирован устойчивый рост внешней торговли, сообщает 14 июня агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Общая стоимость импорта и экспорта провинции с января по май достигла 239,25 млрд юаней (около $35,45 млрд), увеличившись на 14,2% в годовом исчислении. Экспорт за этот период вырос на 21,1% в годовом исчислении до 169,86 млрд юаней, в то время как импорт увеличился на 0,2% до 69,39 млрд юаней. Экспорт обуви и ботинок значительно увеличился, а импорт соевых бобов быстро рос в период с января по май.

В течение этого периода Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, другие государства — члены Регионального всеобъемлющего экономического партнерства, а также страны и регионы «Пояса и пути» были основными торговыми партнерами Хунани.

Импорт и экспорт между провинцией и странами и регионами «Пояса и пути» выросли до 81,12 млрд юаней, что на 39,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.