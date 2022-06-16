Нью-Йорк, США, 16 июня, 2022, 03:10 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 15 июня ростом на фоне итогов заседания ФРС. Больше других прибавил Nasdaq.

Pixabay.com Рост фондового рынка

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 303,70 пункта (1,00%), до уровня 30 668,53 пункта. S& P 500 подорожал на 54,51 пункта (1,46%), до уровня 3789,99 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 270,81 пункта (2,50%), до уровня 11 099,16 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $2,43 (2,04%), до уровня $116,50 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, индексы Уолл-стрит 14 июня закрылись с незначительными изменениями, что можно расценить как стабилизацию после мощного обвала в начале недели.