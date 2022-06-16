Нью-Дели, 16 июня, 2022, 03:08 — ИА Регнум. В Индии смогли спасти десятилетнего глухонемого мальчика, который упал в колодец глубиной 18 метров и находился в нем более 100 часов. Об этом 15 июня сообщил портал The National News со ссылкой на службу экстренной помощи.

Tookapic Колодец

Инцидент произошел в населенном пункте Пихарид (центральный штат Чхаттисгарх). В спасении ребенка принимали участие примерно 500 человек.

Все дни прибывания в колодце мальчику подавали кислород. Для его вызволения была прорыта 21-метровая шахта, а также построен четырехметровый туннель, который соединил шахту и колодец.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля в Марокко пятилетний мальчик упал в узкий колодец глубиной 32 метра. Спасателям удалось вызволить ребенка, но он умер в больнице.

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