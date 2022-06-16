Киев, 16 июня, 2022, 03:21 — ИА Регнум. Премьер-министр Черногории Дритан Абазович 15 июня провел совместную пресс-конференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Албании Эди Рамой.

OSCE Parliamentary Assembly Дритан Абазович

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, темой конференции стала скорая интеграция Украины в ЕС. Рама подчеркнул, что Украина должна получить статус страны-кандидата в ближайшее время.

«Народ Украины должен знать, что в глазах ЕС его будущее лежит в Европейском союзе, это единственное, что означает статус страны-кандидата», — заявил албанский политик.

По словам Рамы, Албания и Украина находятся в одном ряду и стремятся к одной цели.

Черногорский премьер-министр заявил, что судьба Украины может постичь страны Западных Балкан, а потому ЕС следует проявить солидарность и осмотрительность и ускорить процесс евроинтеграции.