Москва, , 03:03 — REGNUM Институту электронных управляющих машин им. И. С. Брука не придётся возвращать многомиллионную субсидию и платить крупный штраф. Арбитраж Москвы отказал Минпромторгу России в удовлетворении соответствующего иска. Решение судьи Титовой еще может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня его принятия, передаёт ИА REGNUM.

Суд succo

Пока доступна для ознакомления лишь результативная часть вердикта — «в удовлетворении исковых требований отказать». Речь шла о взыскании более 325,47 млн рублей субсидии и свыше 92 млн рублей штрафа.

Дело слушалось с декабря 2021 года. Общая сумма претензий превышала 417,76 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерству также отказали во взыскании субсидии и крупного штрафа с института «Росатома» — «НИИграфит».