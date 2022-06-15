Москва, 16 июня, 2022, 02:56 — ИА Регнум. В Москве в ближайшие дни сохранится «нормальное лето в московском исполнении» с кратковременным повышением температуры воздуха в понедельник, 20 июня. Об этом 15 июня рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долгожданное лето в Москве

«В основном температурный фон будет таким: ночью — +10… +15 °C, днём — +20… +25 °C, это нормальное лето в московском исполнении. Во второй половине дня в воскресенье температура будет уже вблизи +25 °C. По первым расчётам, в понедельник температура будет ещё выше — +25… +27 °C, даже до +29 °C», — передаёт слова Вильфанда ТАСС.

По словам метеоролога, это повышение температуры окажется кратковременным в течение одного дня, после чего вновь произойдёт «возвращение к нормальной погоде».