Женева, Швейцария, , 12:12 — REGNUM Постоянный представитель Белоруссии при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Лариса Бельская призвала ООН учредить международный механизм подотчëтности за применение санкций. Об этом сообщила пресс-служба МИД Белоруссии.

Флаг ООН

Во время 50-й сессии Совета по правам человека постпред Белоруссии обратила внимание на односторонние принудительные меры стран Запада, которые грубо нарушают права человека в разных странах, включая государства-объекты и государства-инициаторы санкций. По еë мнению, это не должно оставаться безнаказанным. Из этих соображений представитель Белоруссии призвала ООН учредить международный механизм подотчетности за применение санкций.

Бельская также заявила, что «дискриминационная политика Запада грубо нарушает права человека в спорте и политизирует его». Она осудила отстранение от участия в соревнованиях спортсменов из Белоруссии и России и потребовала от ООН и МОК «энергичных и решительных мер по полному восстановлению их прав».

Как сообщало ИА REGNUM, глава МОК Томас Бах заявил, что отстранение спортсменов из России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях связано не только со спецоперацией России на Украине и в Донбассе, но и с защитой самих спортсменов. По его словам, в отношении белорусских и российских спортсменов вероятны проявления агрессии.