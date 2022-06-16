Тбилиси, 16 июня, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили на своей странице в «Фейсбуке» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 15 июня написал, что получение Грузией статуса кандидата на вступление в Европейский союз будет сопряжено с выполнением Тбилиси ряда условий.

Флаг ЕС

«Я не знаю, обрадуется ли этому правительство, но Грузия, на мой взгляд, получит статус кандидата из-за заслуг Украины и геополитических обстоятельств. Мы получим этот статус с очень длинным списком условий, где будет всё: серьёзные изменения в суде, прокуратуре, полиции, избирательной системе; деолигархизация, свобода СМИ, практические гарантии прав человека и ряд других институциональных изменений. Украине и Молдавии также будут поставлены условия, но гораздо меньшие», — написал Саакашвили.

Напомним, что грузинское правительство подало официальную заявку на получение страной статуса кандидата на вступление в ЕС.