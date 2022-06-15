Донецк, 16 июня, 2022, 02:41 — ИА Регнум. Очередной раз украинские боевики обстреляли город Донецк. Об этом 16 июня сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Всего по Куйбышевскому району Донецка было выпущено семь мин калибром 120 мм. Обстрелы по городу Донецку осуществлялись со стороны населённого пункта Псеки в 17:20 мск и в 21:30 мск.

В результате обстрелов были повреждены два частных жилых дома, расположенных на улице Ялтинской и на улице Дальней.

Всего в течение суток 15 июня в результате обстрелов украинских боевиков были повреждены 46 домовладений и семь объектов гражданской инфраструктуры. Информация об обстрелах продолжает поступать.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстрелах со стороны киевских боевиков посёлка городского типа Гольмовский и города Ясиноватой.