Минск, 16 июня, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Министерство обороны Белоруссии пригласило иностранных военных дипломатов посетить подразделения, которые выполняют задачи по усилению охраны границы с Украиной. Об этом сообщил в Twitter глава департамента по международному военному сотрудничеству Минобороны Валерий Ревенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

«На следующей неделе в рамках транспарентности планируется посещение военными атташе зарубежных государств, аккредитованных при Минобороны, подразделений Вооруженных сил, которые выполняют задачи по усилению государственной границы Республики Белоруссия с Украиной», — написал Ревенко на белорусском языке.

Глава департамента также сообщил, что Белоруссия намерена возобновить верификационную деятельность по Договору об обычных вооруженных силах в Европе и Венскому документу 2011 года, в соответствии с которым государства — участники ОБСЕ ежегодно обмениваются информацией о военных силах и основных системах вооружений и техники, планировании в области обороны и военных бюджетах.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко 26 мая заявил, что в Вооруженных силах Белоруссии будет создано Южное оперативное командование.