Москва, 16 июня, 2022, 02:41 — ИА Регнум. Помимо того, что сама теперь уже бывшая сеть «Макдоналдс» в России сменила название, произошли изменения и в российском юрлице. С 10 июня 2022 года официально у компании сменился собственник — вместо американской сети «Макдоналдс Корпорейшн» им стало ООО «Клуб Отель» миллиардера Александра Говора. Под контроль последнего в этот же период перешёл и дальневосточный оператор сети — ООО «ДВРП», передаёт ИА REGNUM со ссылкой на данные из ЕГРЮЛ.

Bossi Ресторан «Макдоналдс» на Манежной площади в Москве

Судя по данным ЕГРЮЛ, официально сеть перешла под контроль Говора 10 июня 2022 года, хотя название с ООО «Макдоналдс» на ООО «Система Пбо» сменили ещё ранее. Директором актива с марта 2022 года числится Олег Пароев, который также возглавляет и ООО «ДВРП» из Владивостока.

В ООО «Система Пбо» также в начале июня 2022 года был увеличен уставный капитал — с 1,6 до 9,693 млрд рублей.

Напомним, в середине мая 2022 года американская компания «Макдоналдс», которая владеет одноимённой сетью общепита, объявила о прекращении работы в России. Спустя пару недель стало известно, что на месте сети откроются рестораны быстрого питания под новым брендом.

12 июня 2022 года в Москве открылся первый ресторан с обновленным наименованием, которое уже стало яблоком раздора с компанией из Приморья, имеющей схожее название.

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