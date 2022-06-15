Пекин, 16 июня, 2022, 02:34 — ИА Регнум. Действия американских элит и властей являются настоящей трагедией для народа США, заявил профессор Института международных отношений Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун в газете People’s Daily.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По его словам, американские власти живут в вымышленном мире, который оторван от реальности и насущных проблем народа США. Профессор отметил, что политики в США продвигают идею о Вашингтоне, как «маяке демократии» и передовой стране мира, однако на практике внутри страны наблюдаются проблемы, подвергающие идеологию под сомнение.

В частности, США в настоящее время подвержены вспышкам экстремизма, социального насилия, имущественного расслоения и расизма. По мнению Ли Хайдуна, это свидетельствует о серьезном кризисе внутри Соединенных Штатов.

Он отметил, что американским элитам необходимо разбираться во внутриполитической и внешнеполитической ситуации, однако политика Вашингтона свидетельствует о том, что настоящие проблемы властями игнорируются. Это и есть настоящая трагедия для американцев, считает профессор.