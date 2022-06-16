Вашингтон, 16 июня 2022, 02:33 — REGNUM Военную помощь нацистскому киевскому режиму в связи с проведением Россией военной спецоперации на Украине оказали более 40 стран из числа союзников и партнёров США. Об этом говорится в распространённом 15 июня заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.
По его словам, с начала российской спецоперации США направили на Украину уже более $5,6 млрд.
Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой способы ускорить поставку тяжёлых вооружений на Украину.
Читайте также: Новый пакет помощи США Украине будет стоить уже $1 млрд — СМИ
Читайте ранее в этом сюжете: Кулеба и Блинкен ускоряли по телефону поставки вооружений Украине — Госдеп