Вашингтон, 16 июня, 2022, 02:33 — ИА Регнум. Военную помощь нацистскому киевскому режиму в связи с проведением Россией военной спецоперации на Украине оказали более 40 стран из числа союзников и партнёров США. Об этом говорится в распространённом 15 июня заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Помощь

Энтони Блинкен «Помощь в сфере безопасности со стороны США, а также со стороны более 40 стран из числа союзников и партнёров продолжает укреплять потенциал Украины в целях защиты её независимости, суверенитета и территориальной целостности, в целях обеспечения побед на поле боя и в конечном счёте в целях укрепления позиций Украины за столом переговоров».

По его словам, с начала российской спецоперации США направили на Украину уже более $5,6 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой способы ускорить поставку тяжёлых вооружений на Украину.

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