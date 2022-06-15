Вашингтон, 16 июня, 2022, 02:25 — ИА Регнум. Джон Хинкли, который в 1981 году совершил покушение на жизнь 40-го президента США Рональда Рейгана и еще троих человек, полностью освобожден. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на постановление суда.

Цитата из к/ф «Белая горячка». реж Рауль Уолш. 1949. США За минуту до рывка на волю

Решение инстанции было вынесено 1 июня, а 15 июня оно вступило в силу. Хинкли получил право на свободное передвижение и возможность пользоваться интернетом.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1981 по 2016 годы Джон Хинкли находился в психиатрической больнице в Вашингтоне, после чего американский суд разрешил ему покинуть учреждение, но ограничил передвижение по стране.