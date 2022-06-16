Вашингтон, 16 июня, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Мультфильм «Базз Лайтер» не сможет обойти «Историю игрушек 4» по сборам в США. Об этом сообщил портал Comicbook.

Скриншот из трейлера Мультфильм «Базз Лайтер»

Согласно динамике продаж билетов на премьерные показы, сборы анимационной ленты в первый уик-энд в США составят от $70 до $80 млн, что значительно ниже результата в $120 млн у «Истории игрушек 4» за аналогичный период. В то же время мультфильм о Баззе Лайтере всё равно станет одним из самых кассовых релизов Pixar за последние несколько лет.

Напомним, премьера «Базза Лайтера» в США состоится 16 июня 2022 года. Релиз мультфильма в России был отменён.