Вашингтон, 16 июня, 2022, 02:22 — ИА Регнум. Положительный результат анализа на коронавирус получил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Об этом 15 июня сказано в заявлении, размещенном на сайте учреждения.

(сс) The White House Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи и президент США Джо Байден

Как уточнил институт, у 81-летнего Фаучи наблюдаются лёгкие симптомы заболевания. Он будет соблюдать карантин и продолжит исполнять свои рабочие обязанности из дома, в дистанционном формате.

Поясняется, что Фаучи полностью привит и дважды прошёл ревакцинацию. Никаких контактов с президентом США Джозефом Байденом, либо с высокопоставленными чиновниками из администрации Белого дома в последнее время Фаучи не поддерживал.

Напомним, Фаучи является ведущим американским инфекционистом, главным медицинским советником президента Байдена и активным сторонником вакцинации. Борьбу с пандемией он начал ещё при экс-президенте Дональде Трампе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что главный советник Белого дома по инфекциям Энтони Фаучи обещал покинуть свой пост в случае, если экс-президент Трамп победит на выборах в 2024 году.