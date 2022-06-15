Севилья, Испания, 16 июня, 2022, 02:19 — ИА Регнум. 23-летний центральный защитник «Севильи» и сборной Франции Жюль Кунде, которым интересуется лондонский «Челси», сообщил руководству клуба, что хочет перейти в каталонскую «Барселону». Об этом 15 июня сообщило издание Mundo Deportivo.

Adrien33000 Жюль Кунде

Ранее сообщалось, что «Челси» договорился с «Севильей» о трансфере футболиста за 65 миллионов евро. При этом трансферная стоимость защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 60 миллионов евро.

Жюль Кунде выступает за «Севилью» с 3 июля 2019 года после перехода из «Бордо» за 25 миллионов евро. Текущее соглашение француза с испанским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

В прошедшем сезоне испанской Примеры 2021/22 Жюль Кунде принял участие в 32-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.