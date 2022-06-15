Рим, 16 июня, 2022, 02:10 — ИА Регнум. На севере Италии уровень воды в реке По понизился до минимального за более чем 70 лет уровня, специалисты предупреждают об угрозе масштабной засухи в регионе. Об этом 15 мая сообщает телеканал Rai News 24.

Засуха

В связи с тем, что в некоторых районах областей Ломбардия и Пьемонт дождей не было уже более 110 дней, в ряд городов региона воду необходимо доставлять автоцистернами.

По данным надзорных служб, в настоящее время уровень воды в реке По опустился до минимальных отметок, типичных для середины августа. Отмечается, что май текущего года оказался вторым самым жарким за последние 142 года наблюдений — с 1880 года. Эксперты предполагают, что в 2022 году на Апеннинах может пасть рекорд самого жаркого лета.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая почти на всей территории Португалии наблюдалась сильная засуха. По данным метеорологов, май 2022 года стал самым жарким в этой стране за последние 92 года.

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