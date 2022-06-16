Вашингтон, , 02:08 — REGNUM Основополагающий акт Россия — НАТО нарушает Москва своими действиями в отношении Киева, — считают страны-союзники по военному альянсу. Такое утверждение сделала постпред США при НАТО Джулианн Смит, в ходе выступления на конференции вашингтонского Центра за новую американскую безопасность.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

Смит Рассказала, что внутри альянса обсуждалось будущее Основополагающего акта Россия — НАТО и все союзники согласились с доводами о том, что Москва нарушает Основополагающий акт Россия — НАТО, так что ограничения, предусмотренные для размещения сил альянса в Восточной и Центральной Европе фактически уже не действуют. Поэтому союзники согласились с тем, что принимая решения о будущей расстановке сил, никто из стран-членов альянса не обязан принимать во внимания положения Основополагающего акта Россия — НАТО.

По поводу возможных намерений союзников по НАТО приостановить действие договора в качестве сигнала России, Смит пояснила, что не знает, на каких формулировках могут остановиться союзники в том, что касается Основополагающего акта Россия — НАТО, но внутри альянса возникает некое соглашение относительно ограничений, которые накладывал Основополагающий акт Россия — НАТО в отношении решений по расстановке сил.

Напомним, Основополагающий акт Россия — НАТО был подписан в 1997 году. В документе сказано, что Россия и НАТО не намерены рассматривать друг друга как противников. В соответствии с документом, военный альянс взял на себя обязательство не размещать на постоянной основе дополнительные существенные боевые силы на территории стран, входящих в НАТО, а Россия обязалась сдерживаться в развертывании своих обычных вооруженных сил в Европе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что постпред США в НАТО указала на постоянные просьбы Киева у западных стран поставлять больше вооружений.

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