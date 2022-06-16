Калининград, , 02:04 — REGNUM Арбитраж Калининградской области 15 июня 2022 года не стал рассматривать вопрос перехода к последней стадии процедуры несостоятельности в деле авиакомпании «Скол». Заседание в том числе по ходатайству ООО «РТ-Интеграция», выразившего желание погасить все долги авиаторов, было отложено на 12 июля 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Самолет авиакомпании «СКОЛ» (сс) Pavel Adzhigildaev

Ранее компания из дивизиона госкорпорации «Ростех» выразила намерение выплатить все долги «Скола». На заседании 15 июня 2022 года планировалось рассмотреть также и этот вопрос. Судя по ходатайству, размещенному в карточке дела, компании требуется дополнительное время. Тем временем от кредиторов продолжают поступать финансовые претензии.

Напомним, наблюдение за ООО «Авиакомпания «Скол», учрежденной более 20 лет назад, было введено в январе 2022 года. Инициатором банкротного производства стала «Государственная транспортная лизинговая компания», перед которой у компании были крупные долги.

В 2019–2021 годы в ООО фиксировали чистые убытки.

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