Вашингтон, , 01:56 — REGNUM Киев постоянно просит у западных стран поставлять больше вооружений, однако это уже вызывает трудности, заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит в ходе конференции по безопасности в Вашингтоне.

Помощь Украине от США MinistryofDefence.ua

«В первую очередь нам нужно обращаться к постоянно меняющемуся списку запросов, поступающих от Киева почти на ежедневной основе. Мы получаем поток запросов, пытаемся вместе с союзниками определить, кто из них может отреагировать, кто готов что предоставить. Это затруднительно и сложно, потому что, опять же, запросы быстро меняются», — рассказала она.

Смит указала, что ряд стран уже отдали все запасы вооружений, которые у них были. При этом они начали выражать обеспокоенность тем, что у них заканчиваются собственные запасы. По словам Смит, США и их союзники уже поставили Киеву крупные объемы техники и оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен обсуждал с украинским коллегой способы ускорить поставки вооружений Киеву. Также обсуждали меры по поддержки украинской экономики.