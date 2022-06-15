Минфин США: объем вложений России в американские облигации не изменился
Вашингтон, 16 июня, 2022, 01:53 — ИА Регнум. Размер вложений России в государственные облигации США по итогам апреля сохранился на уровне марта, составив $2,003 млрд. Об этом 15 июня сообщило на своем сайте американское министерство финансов.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Санкции США
На долгосрочные ценные бумаги по-прежнему приходится всего $2 млн, а на краткосрочные — $2,001 млрд. Доступ России к своим вложениям в американские облигации оказался фактически заблокирован из-за введения Вашингтоном антироссийских санкций.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая аналитик инвестиционно-финансовой группы «Финам» Алексей Ковалев предположил, что в течение ближайших месяцев объем вложений РФ в облигации США обнулится.