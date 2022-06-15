Прага, 16 июня, 2022, 01:36 — ИА Регнум. Правительство Чехии приняло решение о передаче киевскому режиму очередной партии военной помощи на сумму более восьми миллионов крон (более €320 тыс.). Об этом 15 июня сообщает информационное агентство ČTK.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Чехия

По его данным, в составе новой партии военного имущества на территорию Украины будут направлены боеприпасы и средства противохимической защиты.

Ранее премьер-министр Чехии Пётр Фиала заявил, что республика одной из первых пришла на помощь киевскому режиму, направив на Украину, в частности, тяжёлые вооружения.

Как сообщало ИА REGNUM, Чехия ранее передала киевскому режиму военную помощь, общая стоимость которой превышает 3,5 млрд крон (более €140 млн).

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