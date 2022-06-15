Вашингтон, 16 июня, 2022, 01:34 — ИА Регнум. Власти США опасаются угасания интереса американской общественности к ситуации вокруг Украины, сообщила газета The New York Тimes со ссылкой на свои источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Кроме того, американское руководство боится ослабления единства среди европейских стран. В связи с этим Вашингтон изучает различные способы того, как сохранить внимание к украинской теме, в том числе и через приглашение президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО, который должен пройти в конце июня в испанской столице Мадриде.

Белый дом также прорабатывает различные варианты дальнейшего реагирования на специальную военную операцию России. США якобы пытаются понять, поможет ли прекращение огня или перемирие, либо такие шаги нанесут вред. Вместе с тем в New York Тimes отмечают, что американские власти планируют «в долгосрочной перспективе осуществлять поддержку киевского режима и поставлять Украине дополнительные объемы вооружений».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова написала о том, что Украина превратилась в колонию и подмандатную территорию Запада, став постоянно кредитуемой страной на фоне действий Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко.