Нью-Йорк, США, 16 июня, 2022, 01:26 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил нападение террористов в Буркина-Фасо, в результате которого погибли десятки мирных жителей. Об этом заявил его представитель Стефан Дюжаррик в официальном обращении.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«Генеральный секретарь приносит свои соболезнования семьям погибших и народу Буркина-Фасо», — добавил он.

Дюжаррик добавил, что террористы атаковали город Сейтенга в регионе Сахель 11 июня. В результате нападения погибли десятки мирных жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня военные Буркина-Фасо обнаружили тела 79 погибших в регионе Сено на севере Буркина-Фасо. По предварительным данным, боевики атаковали город Сейтенга, когда его покинули правительственные войска. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение.