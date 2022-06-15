Оттава, 16 июня, 2022, 01:04 — ИА Регнум. Отставному генерал-лейтенанту канадских вооружённых сил Тревору Кадьё, который должен был стать командующим сухопутными силами, предъявлены обвинения в сексуальном насилии. Об этом со ссылкой на генерала Симона Трюдо 15 июня сообщает телеканал CTV News Channel.

Канада

По его данным, обвинения в адрес Кадьё опираются на два эпизода, якобы произошедших в Королевском военном колледже в Кингстоне (провинция Онтарио) в 1994 году.

В сентябре 2021 года Кадьё должен был занять должность командующего канадскими сухопутными силами. После начала расследования против него военной полиции и приостановки назначения, отрицающий все обвинения генерал вышел в отставку. В апреле текущего года он, предположительно, прибыл на Украину, чтобы воевать против России на стороне киевского режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в Великобритании 62-летнему голливудскому актёру Кевину Спейси предъявили обвинения в 4-х эпизодах сексуального насилия над мужчинами.