Токио, , 01:00 — REGNUM Студия Witchcraft и компания Bandai Namco назвали дату релиза игры Digimon Survive на основе франшизы «Дигимон». Об этом 15 июня сообщил портал Wccftech.

Digimon Survive Скриншот с YouTube

Отметим, что разработчики неоднократно переносили дату выхода игры, сейчас они объявили, что её мировой релиз состоится 29 июля 2022 года на консолях PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК. Bandai Namco также выложила в Сеть трейлер с демонстрацией игрового процесса.

Напомним, Digimon Survive, выполненная в жанрах визуальной новеллы с элементами ролевой игры, стратегии и выживания, была анонсирована 21 июля 2018 года. Отметим, что в июне 2022-го франшизе исполняется 25 лет, в июне 1997-го в продаже появились устройства DigiMon (Digital Monsters — «цифровые монстры»), созданные Акиёси Хонго (коллективный псевдоним создателей «Тамагочи»), которые позволяли выращивать виртуальных питомцев и проводить бои между ними.

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