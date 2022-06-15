Токио, 16 июня, 2022, 01:00 — ИА Регнум. Студия Witchcraft и компания Bandai Namco назвали дату релиза игры Digimon Survive на основе франшизы «Дигимон». Об этом 15 июня сообщил портал Wccftech.

Скриншот с YouTube Digimon Survive

Отметим, что разработчики неоднократно переносили дату выхода игры, сейчас они объявили, что её мировой релиз состоится 29 июля 2022 года на консолях PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК. Bandai Namco также выложила в Сеть трейлер с демонстрацией игрового процесса.

Напомним, Digimon Survive, выполненная в жанрах визуальной новеллы с элементами ролевой игры, стратегии и выживания, была анонсирована 21 июля 2018 года. Отметим, что в июне 2022-го франшизе исполняется 25 лет, в июне 1997-го в продаже появились устройства DigiMon (Digital Monsters — «цифровые монстры»), созданные Акиёси Хонго (коллективный псевдоним создателей «Тамагочи»), которые позволяли выращивать виртуальных питомцев и проводить бои между ними.