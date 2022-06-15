Аддис-Абеба, 16 июня, 2022, 00:51 — ИА Регнум. Власти Эфиопии ввели комендантский час в городе Гамбелла на западе страны после нападения повстанцев в регионе, сообщает пресс-служба региональных властей.

Иван Шилов ИА REGNUM Эфиопия

Согласно решению, с 20:00 в городе Гамбелла вводится комендантский час, который будет действовать до рассвета. В этот период времени на улицах появляться будет разрешено только сотрудникам силовых ведомств.

«Внезапное нападение повстанцев из Армии освобождения Оромо (OLA) и Фронта освобождения Гамбелы (GLF) вынудило нас принять меры», — заявили в администрации.

При этом представители властей региона отметили, что множество повстанцев погибли при попытке нападения, однако никаких деталей произошедшего не приводилось. Также не сообщается число погибших или раненых.