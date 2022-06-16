Вашингтон, , 00:51 — REGNUM Немецкая компания Uniper получила из России на 25% меньше газа, чем указано в контракте. Об этом 15 июня сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя организации из Германии.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

По сведениям журналистов, объем поставок упал после того, как «Газпром» уменьшил прокачку голубого топлива по газопроводу «Северный поток». В Uniper отметили, что компании пока не удалось восполнить дефицит, который образовался на фоне сокращения поставок.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня канцлер Германии Олаф Шольц, а также вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек назвали «политическим» решение России уменьшить поставки газа по трубопроводу «Северный поток».

Оператор газотранспортной системы (ОГТС) Украины объявил о том, что якобы может нарастить объемы транзита российского голубого топлива через украинскую территорию.

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