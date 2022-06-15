Вашингтон, 16 июня, 2022, 00:51 — ИА Регнум. Немецкая компания Uniper получила из России на 25% меньше газа, чем указано в контракте. Об этом 15 июня сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя организации из Германии.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

По сведениям журналистов, объем поставок упал после того, как «Газпром» уменьшил прокачку голубого топлива по газопроводу «Северный поток». В Uniper отметили, что компании пока не удалось восполнить дефицит, который образовался на фоне сокращения поставок.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня канцлер Германии Олаф Шольц, а также вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек назвали «политическим» решение России уменьшить поставки газа по трубопроводу «Северный поток».

Оператор газотранспортной системы (ОГТС) Украины объявил о том, что якобы может нарастить объемы транзита российского голубого топлива через украинскую территорию.