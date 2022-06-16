Вашингтон, , 00:38 — REGNUM Датамайнеры (люди, занимающиеся поиском данных и их анализом) нашли в файлах Elden Ring упоминание о вырезанных квестах. Об этом 15 июня сообщил портал Eurogamer.

Elden Ring Bandai Namco

Видеоблогер, известный в сети под ником Sekiro Dubi, обнаружил в файлах ролевой экшн-игры упоминание о линии квестов Festering Fingerprint Vyke, которая предположительно относится к персонажу Вайку, который изображён на главном постере Elden Ring в коленопреклонённой позе.

В опубликованном видео Sekiro Dubi рассказал о своей находке и показал изображение с возможной внешностью героя. Датамайнер предположил, что квесты с этим персонажем по какой-то причине были вырезаны из Elden Ring перед релизом, и что геймеры, возможно, могли призвать Вайка для того, чтобы он помог им в сражении с «боссом» в замке Штормвейл.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что студия FromSoftware убрала из Elden Ring функцию, которая не позволяла владельцам ПК быстро выходить из игры. Соответственные изменения внёс патч 1.05.

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