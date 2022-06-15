Бухарест, 16 июня, 2022, 00:30 — ИА Регнум. Первый газ, который был добыт Румынией на шельфе Черного моря, поступил в румынскую национальную систему газопроводов. Об этом 15 июня написал в социальных сетях министр энергетики республики Вирджил Попеску.

(сс) aherrero Добыча газа

Голубое топливо было извлечено на месторождении Ана в периметре Мидия. Оно эксплуатируется румынской компанией Black Sea Oil & Gas. Организация пообещала добыть для Румынии 0,5 млрд куб. м газа по итогам 2022 года.

Всего в периметре Мидия, где находится еще и газовое месторождение Дойна, можно будет добывать в год около 1 млрд куб. м голубого топлива в течение предстоящих трех лет, что обеспечивает 10% потребления газа в год. Оба месторождения планируется эксплуатировать десять лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня телерадиокомпания «КАН» передала о том, что правительство Израиля подписало договор об экспорте израильского природного газа в европейские страны.