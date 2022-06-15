Париж, 16 июня, 2022, 00:15 — ИА Регнум. Телеканал Nickelodeon и киностудия Paramount Pictures в рамках Международного фестиваля анимационных фильмов в Анси объявили о планах выпустить три новых анимационных фильма на основе мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге». Об этом 15 июня сообщает портал Deadline.

Скриншот с YouTube «Аватар: Легенда об Аанге»

В качестве продюсеров проектов выступят Брайан Кониецко и Майкл ДиМартино, работавшие над созданием оригинального шоу. Производством фильмов займётся кинокомпания Avatar Studios, которую Nickelodeon основал в феврале 2021 года. Отмечается, что компания планирует расширить франшизу за счёт будущей анимационной трилогии и нового сериала «Мир Аватара».

В качестве режиссёра первой картины выступит Лорен Монтгомери («Вольтрон: Легендарный защитник», «Скуби-Ду! Мистическая корпорация», «Юная Лига Справедливости»).

Напомним, сейчас онлайн-кинотеатр Netflix снимает игровой фильм на основе «Аватара». Стоит отметить, что эта картина не будет иметь никакого отношения к проектам Nickelodeon.