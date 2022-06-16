Лондон, , 00:12 — REGNUM Лондонская пост-панк-группа Dry Cleaning анонсировала свой второй альбом Stumpwork и поделились лид-синглом Don’t Press Me, представив в своих социальных сетях обложку пластинки 15 июня.

Музыка (сс) Eric Nopanen

Альбом Stumpwork выйдет 21 октября. Он является продолжением дебютного альбома группы New Long Leg, вышедшего в 2021 году.

Новый альбом воссоединил группу с продюсером Джоном Пэришем в конце прошлого года. В студии группа провела больше времени, чем две недели, за которые был записан New Long Leg.

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