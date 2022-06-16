Лондон, 16 июня 2022, 00:07 — REGNUM Вокалистка дрим-поп-группы Cocteau Twins Элизабет Фрейзер и перкуссионист Massive Attack Дэймон Рис поделились новым синглом из своего грядущего проекта Sun’s Signature. Об этом 15 июня рассказал портал Louder Than Bombs.

Вокалистка Cocteau Twins Элизабет Фрейзер
Вокалистка Cocteau Twins Элизабет Фрейзер
NME

Apples — композиция из будущего мини-альбома дуэта, который выйдет в субботу 18 июня на Partisan Records в День музыкального магазина, а цифровой релиз состоится 29 июля.

Apples следует за предыдущими синглами Golden Air и Underwater, которые стали первой новой музыкой Фрейзер за более чем 13 лет.

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