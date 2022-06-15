Лондон, 16 июня, 2022, 00:07 — ИА Регнум. Вокалистка дрим-поп-группы Cocteau Twins Элизабет Фрейзер и перкуссионист Massive Attack Дэймон Рис поделились новым синглом из своего грядущего проекта Sun’s Signature. Об этом 15 июня рассказал портал Louder Than Bombs.

NME Вокалистка Cocteau Twins Элизабет Фрейзер

Apples — композиция из будущего мини-альбома дуэта, который выйдет в субботу 18 июня на Partisan Records в День музыкального магазина, а цифровой релиз состоится 29 июля.

Apples следует за предыдущими синглами Golden Air и Underwater, которые стали первой новой музыкой Фрейзер за более чем 13 лет.