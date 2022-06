Лондон, , 00:02 — REGNUM Британская инди-рок-група The 1975 еще раз проинформировали о выходе нового материала в следующем месяце, намекнув на релиз под названием Part Of The Band. Об этом 15 июня коллектив рассказал в своих социальных сетях.

The 1975 NME

В прошлом месяце в Лондоне появились плакаты с черно-белой фотографией фронтмена Мэтти Хили и датой 7 июля. Затем эта дата была подтверждена как значимая для группы в преддверии выхода их пока еще не анонсированного пятого студийного альбома.

Группа, последний альбом которой вышел в середине 2020 года под названием Notes On A Conditional Form, также представила короткий фрагмент того, что будет ожидать фанатов 7 июля.

Читайте ранее в этом сюжете: The 1975 анонсировали новый сингл под названием Part Of The Band