Луганск, 15 июня, 2022, 23:59 — ИА Регнум. Военный трибунал ожидает каждого из тех, кто причастен к убийствам мирного населения Донбасса, заявил 15 июня глава ЛНР Леонид Пасечник в своем Тelegram-канале.

Казнь

Такое заявление глава Луганской Народной Республики сделал на фоне варварского обстрела украинскими войсками городов Стаханова и Криничного из РСЗО «Ураган».

«Укрофашисты постоянно подтверждают свою звериную сущность. С ними говорить не о чем. Военный трибунал ждёт каждого, кто отдавал преступные приказы убивать мирное население республики. Таким извергам нет пощады: они понесут суровое заслуженное наказание», — написал Пасечник.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня в результате обстрела Стаханова украинскими нацистами из РСЗО «Ураган» погибли пять, пострадали свыше десяти человек, из которых двое — несовершеннолетние.