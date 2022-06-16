Москва, , 00:04 — REGNUM Известный телеведущий Дмитрий Шепелев покинул Москву в годовщину смерти Жанны Фриске. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 15 июня.

Дмитрий Шепелев Кадр из интервью для Ксении Собчак

«Утренние самолеты летом — это совсем не так мучительно, как зимой», — написал артист. Стоит отметить, что каких-либо высказываний о покойной возлюбленной Шепелев делать не стал.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в Москве установят памятник Жанне Фриске. Открыть памятник планируют в течение 2022 года.

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