Москва, , 23:54 — REGNUM Около 30 авиарейсов задержано или отменено в аэропортах Московского авиационного узла вечером в среду, 15 июня. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Аэропорт «Внуково» Maxfastov

Согласно онлайн-табло, в аэропорту «Внуково» на текущий момент отменено 14 рейсов, ещё пять рейсов задерживается, в «Домодедово» отменено четыре рейса и три рейса задержано, в «Шереметьево» задерживается три авиарейса.

В аэропорту «Жуковский» пока все авиарейсы следуют в соответствии с расписанием.