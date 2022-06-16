Тбилиси, , 01:01 — REGNUM В Грузии прошло торжественное мероприятие, посвящённое дню военной плиции, сообщает 15 июня mod. gov. ge.

Грузинские военные полицейские Mod.gov.ge

Командующий силами обороны Грузии генерал-майор Георгий Матиашвили, находившийся на базе восточного батальона военной полиции в Орхеви, поздравил военных полицейских с их профессиональным днём. Матиашвили акцентировал внимание на важности компонента военной полиции в силах обороны и пожелал военным успехов.

По случаю дня военной полиции военнослужащие были награждены табельным оружием и ведомственными медалями. Личный состав военной полиции получил благодарственные грамоты от министра обороны и командующего силами обороны.

Развитие военной полиции является одной из инициатив, предусмотренных Существенным пакетом НАТО-Грузия (SNGP). В результате проведённых реформ и модернизации подразделение военной полиции было сформировано в структурное подразделение, совместимое с НАТО, которое поддерживает маневренные подразделения как в дисциплине, так и в выполнении боевых задач. В декабре 2020 года было подписано соглашение, которое предоставило департаменту военной полиции статус партнёра многонационального батальона военной полиции НАТО. С сентября 2021 года взвод восточного батальона военной полиции департамента военной полиции был сертифицирован многонациональным батальоном НАТО в результате специальной оценки, что дает взводу возможность участвовать в составе многонационального батальона в миссиях НАТО.