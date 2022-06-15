Миннеаполис, США, 15 июня, 2022, 23:53 — ИА Регнум. Портал Game Informer опубликовал список всех видеоигр, релизы которых запланированы на 2023 год. Статья была опубликована 15 июня на сайте издания.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Редакция портала пояснила, что решила собрать информацию обо всех будущих релизах в одном месте и отметила, что список будет периодически пополняться. Журналисты подчеркнули, что не будут «привязывать» игры к какому-либо месяцу, пока не будет подтверждена точная дата их выхода.

Отметим, что по состоянию на сегодня только две игры, релизы которых запланированы на 2023 год, получили точную дату выхода. Это ремейки Dead Space (выйдет 23 января 2023-го) и Resident Evil 4. Обе игры выйдут на PS5, Xbox Series X/S и ПК.