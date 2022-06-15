Москва, 15 июня, 2022, 23:41 — ИА Регнум. Акция в поддержку Приднестровья прошла 15 июня в Москве у здания молдавского посольства.

PavelD Приднестровье

Участники мероприятия продемонстрировали своё отрицательное отношение к политике Вашингтона и НАТО, пытающихся втянуть Молдавию в конфликт на территории Приднестровья.

Участники держали в руках плакаты «Руки прочь от Приднестровья! За мирную и нейтральную Молдову!». Активисты призвали граждан Молдавии не идти на поводу у США и Румынии.