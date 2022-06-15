Вашингтон, , 23:39 — REGNUM Sony, возможно, вскоре представит «профессиональный» контроллер консоли PlayStation 5. Об этом 15 июня сообщил портал Eurogamer.

Геймпад Playstation.com

Известный инсайдер Том Хендерсон утверждает, что некий его источник, пожелавший остаться анонимным, предоставил ему изображения прототипа этого устройства. Новый «профессиональный» контроллер сохранит дизайн DualSense, но при этом получит ряд отличий. Например, он будет оборудован «съёмными джойстиками», ограничителями триггеров и съёмными рукоятками.

Хендерсон также упомянул, что геймпад получит что-то вроде «лепестков» как у контроллера Xbox Elite от Microsoft. Он добавил, что его источник назвал новое устройство «контроллером PS5 Pro» и заявил, что оно получит «значительные обновления» ПО. Инсайдер сообщил, что Sony может представить этот геймпад ближе к концу июня 2022 года.

Напомним, в июле 2021 года глава Xbox Фил Спенсер похвалил контроллер DualSense. Он признал, что Sony проделала серьёзную работу и отметил, что его компания внимательно присмотрится к разработкам конкурента.

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