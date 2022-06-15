Тбилиси, 16 июня, 2022, 00:52 — ИА Регнум. Председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили, находящийся с официальным визитом в Финляндии, в очередной раз сделал достаточно резкое антироссийское заявление, сообщает 15 июня parliament. ge.

Parliament.ge Шалва Папуашвили

«Война на Украине началась не в 2022 году, и она не закончится, если Запад не привлечет Россию к ответственности за её действия. Грузии пришлось воевать с Россией в 90-х и 2008 годах за свою независимость и свободу. Более того, в истории Грузии связи с Россией принесли стране много трагических моментов, включая утрату государственности, аннексию и советизацию, массовые репрессии, притеснение нашей церкви и нашей духовности, а также попытки подавления грузинских ценностей и идентичности. Таким образом, мы прекрасно понимаем, что сегодня переживает украинский народ — российское вторжение на Украину пробуждает болезненные воспоминания для Грузии, особенно на фоне того, что российские войска все еще стоят в двух исторических регионах Грузии — Абхазии и Цхинвале», — сказал Папуашвили.

Напомним, что грузинская парламентская делегация во главе с Папуашвили 12−18 июня совершает поездку по странам Скандинавии.